В больнице Киева обнаружили штамм «Дельта»

В Александровской больнице Киева первичным тестированием выявлено 6 случаев COVID-19 штамма «Дельта». Об этом сообщает Департамент здравоохранения Киева.



«Дельта»-штамм обнаружен у людей в возрасте от 21 до 73 лет.



Исследования проводились с помощью реактивов, которые были специально закуплены больницей именно для диагностирования этого штамма.



Биоматериал передан для подтверждения в Киевский городской лабораторный центр Минздрава.



Директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург отметила, что «Дельта» отличается высоким уровнем заразительностью, более коротким инкубационным периодом и агрессивным течением.

В Украине начался пятый этап вакцинации против COVID-19.Записаться на вакцинацию можно в любом пункте или центре массовой вакцинации.



В НАН прогнозируют, что несмотря на все еще низкий уровень заболеваемости, существует угроза возникновения «взрывных темпов» такого роста из-за распространения штамма «Дельта».