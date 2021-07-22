На Луганщине зафиксировали 31 новый случай COVID-19, трое умерли

На подконтрольной властям территории Луганской области выявлен 31 новый случай заболевания COVID-19. От осложнений умерли еще трое больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



Семь заболевших зафиксировано в Северодонецке, 5 — в Попасной, 4 — в Станице-Луганской, по 3 — в Лисичанске, Кременной и Марковке, по 2 — в Рубежном и Беловодске, по 1 — в Новопскове и Сватово.



Вследствие осложнений умерли 58-летняя женщина из Марковского района, 78-летняя женщина и 71-летний мужчина из Попаснянского района.



За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 26 937 случаях. Из них 25 670 человек выздоровели, 965 — умерли.

В отдельных районах Луганской области коронавирусную инфекцию диагностировали еще у 44 человек, 7 человек умерли.

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За среду, 21 июля, в Украине выявили 726 новых случаев заражения коронавирусом, что на 71 случай больше, чем днем ранее. При этом выздоровел 501 человек, а 21 умер.