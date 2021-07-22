В СММ ОБСЕ рассказали о недавнем обстреле жилого дома в Еленовке

В поселке Еленовка на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области под обстрел попал жилой дом. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 21 июля.



Наблюдатели сообщили, что повреждения гражданского объекта зафиксированы на южной окраине Еленовки.



Приблизительно в 20 м от жилого дома на ул. Октябрьской, 13, члены патруля Миссии видели воронку на приусадебном участке, а также отметили, что на северной стене дома было выбито оконное стекло. Сотрудники Миссии также видели многочисленные отверстия в стальном заборе.



«По оценке СММ, воронка и повреждения возникли недавно, огонь велся с юго-юго-запада, однако установить тип примененного вооружения не представлялось возможным», – сказано в отчете.



Пенсионерка, проживающая в доме, рассказала наблюдателям, что утром 18 июля она услышала два громких взрыва, от которых побились стекла в окне прихожей. Она добавила, что через полчаса она вышла во двор дома и обнаружила там воронку от попадания боеприпаса.

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