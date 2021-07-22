На КПВВ «Новотроицкое» тесты на коронавирус сдали более 4,6 тысяч человек

С января тесты на определение антигена коронавируса на КПВВ «Новотроицкое» сдали более 4,6 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин, передает пресс-служба ДонОГА.



«Пункт тестирования на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 работает на КПВВ "Новотроицкое" с 15 января 2021 года два раза в неделю. За отчетный период были протестированы 4615 человек. Тестирование проводится бесплатно всем желающим. На сегодня экспресс-тесты есть в наличии в достаточном количестве», – отметил Вадим Филашкин в ходе селекторного совещания с заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инной Драганчук.



Филашкин уточнил, что тестирование на КПВВ «Новотроицкое» проводит КНП «Волновахский районный центр первичной медико-санитарной помощи Волновахского районного совета», однако пребывание медработников на КПВВ не соответствует договору с Национальной службой здоровья, и эти услуги не включены в программу государственных гарантий медобслуживания населения.



В Департаменте здравоохранения Донецкой ОГА считают, что для привлечения квалифицированных медработников к работе на КПВВ, а также унормирования их оплаты труда ГП «Реинтеграция и восстановление» как отдельный субъект хозяйствования должно получить лицензию на медицинскую практику и самостоятельно проводить деятельность по оказанию медпомощи на КПВВ.

Госпредприятие «Реинтеграция и восстановление» было создано при министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий для взятия на баланс и управления КПВВ на Донбассе и на административной границе с оккупированным Крымом.