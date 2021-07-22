«ДНР»: Еще 219 заболевших и 17 умерших от ковида

За прошедшие сутки, 21 июля, в отдельных районах Донецкой области выявили 219 заразившихся коронавирусной инфекцией. Кроме того, 98 ранее заболевших выздоровели, а 17 умерли.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 46 254 случая коронавируса. Из них 39 533 пациента уже выписали, а 3 490 человек умерли.



Кроме того, за сутки выявили 148 случаев пневмоний. Из них госпитализировано 119 человек. Всего на лечении находится 1 251 пациент с пневмониями, из них 582 на кислородной поддержке (+41 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.