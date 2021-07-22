Кремль ответил на план Германии согласовать транзит газа через Украину фразой «Без меня меня женили»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о намерении Германии использовать свое влияние для продления транзита газа из РФ через Украину на 10 лет, вспомнил фразу «без меня меня женили».



В заявлении Берлина и Вашингтона по «Северному потоку — 2» речь идет о том, что Германия будет использовать все средства влияния для способствования продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.



Песков подчеркнул, что здесь никак не упоминается Россия, а ведь это соглашение может продлеваться между Киевом и Москвой. «Поэтому тут слегка такой эффект <...> по-русски это «без меня меня женили», — приводит его слова ТАСС.



По словам представителя Кремля, Россия хотела бы видеть в заявлении Германии и США посыл Украине о необходимости обеспечить экономически целесообразные условия для продолжения транзита газа из РФ. «К сожалению, мы не видим такого месседжа для Украины», — резюмировал Песков.



Вместе с тем президент РФ Владимир Путин ранее допускал, что транзит газа через Украину будет продолжен после завершения нынешнего контракта в 2024 году.