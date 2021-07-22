В Мариуполе затопило тротуары, город частично обесточен

В Мариуполе в результате кратковременного ливня вновь затопило дороги и тротуары. Обесточен ряд электроподстанций. Об этом сообщает mrpl.city.



На пересечении улиц Казанцева и Митрополитской забита ливневка. Стремительный поток воды несся по склону, не давая водителям дойти до своих автомобилей.



Кроме того, огромная лужа образовалась на пересечении пяти дорог в районе Амстора. Леговые автомобили затопило до уровня капота.



Возле Кировского рынка утром простаивало много трамваев и троллейбусов. После того, как вода сошла, электротранспорт продолжил движение. Пешеходы переходили дороги по колено в воде.



Также потоки дождевой воды затопили мариупольскую Гавань. Очевидцы рассказали, что ливневки не справлялись с большим количеством воды.







Аварийные работы на электросетях в Мариуполе перешли в плановые. Их завершение — ориентировочно до 17:00.