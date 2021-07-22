На границе ОРДО с Россией начали продавать места в очередях

В пунктах пропуска на неподконтрольном Украине участке границы Донецкой области с Россией, где образуются многокилометровые заторы, начали продавать места в очередях. Об этом сообщил народный депутат Муса Магомедов в своем телеграм-канале.



«Пока Россия и "ДНР" обвиняют друг друга в очередях на границах, их начали продавать. Не границы, очереди. При чем в сложившейся ситуации "пограничники ДНР" обвиняют российскую сторону, а те, в свою очередь, винят "народную республику"», – пишет нардеп.



Он отметил, что на подконтрольном группировке «ДНР» пункте пропуска «Успенка» собрались многокилометровые и многочасовые очереди, автомобили шеренгами стоят на жаре. Тем временем в телеграм-каналах и соцсетях началась торговля местами в очередях.



«Стоимость "очереди" – от 500 до 1000 рублей, в зависимости от пункта пропуска, который пересекают», – сообщил Магомедов.



Он подчеркнул, что люди снова оказались заложниками нездоровых политических амбиций.



«Это еще одно доказательство, что руководителям "ДНР" начхать на своих людей. Вместо разбирательств могли бы принять хоть единственно правильное решение для людей – открыть наконец КПВВ с Украиной», – резюмировал нардеп.