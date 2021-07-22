«ДНР»: В Донецке помощник районного «прокурора» попался на взятке

Сотрудники «МВД» группировки «ДНР» задержали при получении взятки помощника «прокурора» одного из районов Донецка. Об этом сообщает пресс-служба «ведомства».



Как отмечается, задержанный при помощи своего доверенного посредника получил от дончанина, которого содержат в СИЗО, 1100 долларов США за решение вопроса об изменении ему меры пресечения и минимальном сроке лишения свободы при вынесении «приговора» в «суде».



«Подозреваемый чиновник вместе с посредником были задержаны с поличным. Вещественные доказательства изъяты и приобщены к уголовному делу», – заявили в «МВД».



Помощнику «прокурора» грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.