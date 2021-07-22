Чешский суд увеличил до 21 года срок заключения белоруса-боевика «ДНР»

Высший суд Праги изменил приговор белорусскому боевику, который участвовал в боевых действиях на Донбассе на стороне группировки «ДНР». Срок его заключения увеличили с 4,5 лет до 21 года. Об этом сообщил посол в Чехии Евгений Перебийнис на своей Facebook-странице.



Он напомнил, что в сентябре прошлого года суд приговорил гражданина Беларуси Алексея Фадеева к лишению свободы сроком на 4,5 года. Тогда в суде не усмотрели в его действиях терроризм, а только участие в организованной преступной группировке.



«Сегодня Высший суд Праги изменил квалификацию преступлений Фадеева на "терроризм", да еще и в составе организованной преступной группировки, и присудил ему 21 год лишения свободы», – написал Перебийнис.

Ранее суд Праги приговорил к 4,5 годам лишения свободы гражданина Беларуси с видом на жительство в Чехии Алексея Фадеева за помощь группировке «ДНР». Обвинение изначально касалось террористического акта, за которое ему грозило до двадцати лет тюрьмы. Однако обвинению тогда не удалось указать, что он принимал участие в активных боевых действиях и стрелял в украинских военных.