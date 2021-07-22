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Украина призвала ОБСЕ дать оценку легитимности выборов в российскую Госдуму с голосованием жителей ОРДЛО

22 июля 2021, 18:04

Украина призвала ОБСЕ дать оценку легитимности выборов в российскую Госдуму с голосованием жителей ОРДЛО

Украина призывает руководство и страны-участницы ОБСЕ отреагировать на действия России по привлечению жителей ОРДЛО к голосованию на выборах в Госдуму РФ. Об этом заявил во время заседания совета ОБСЕ в четверг постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, передает «Укринформ».

С таким же призывом он обратился и к Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

Цымбалюк отметил, что незаконная массовая выдача российских паспортов на оккупированных территориях Донбасса направлена, среди прочего, на увеличение электоральной поддержки правящей в России партии на предстоящих парламентских выборах в сентябре 2021 года.

В этой связи он указал на то, что 20 июля центральная избирательная комиссия РФ приняла решение разрешить владельцам таких паспортов проголосовать на выборах депутатов Госдумы в онлайн-формате.

«Мы призываем БДИПЧ и государства-участники ОБСЕ дать оценку последствий такого решения для легитимности парламентских выборов в России в целом. Это чрезвычайно серьезное нарушение суверенитета Украины и Минских договоренностей, направленных на его восстановление в Донецкой и Луганской областях Украины. Мы также ожидаем четкой реакции от председательства на это вопиющее нарушение основных принципов ОБСЕ», – подчеркнул глава миссии Украины в ОБСЕ.

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