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Убийство Ноздровской: Обвиняемый заявил, что взял вину на себя под давлением Аброськина

22 июля 2021, 19:33

Убийство Ноздровской: Обвиняемый заявил, что взял вину на себя под давлением Аброськина

Обвиняемый в убийстве активистки Ирины Ноздровской во время заседания Шевченковского суда 21 июля в очередной раз заявил, что невиновен и вину взял на себя под давлением экс-главы Нацполиции Вячеслава Аброськина. Об этом сообщает «Судебный репортер».

Подсудимый Юрий Россошанский еще в феврале 2020 года объявил, что оговорил себя на досудебном следствии, признался в убийстве Ноздровской из-за шантажа со стороны полиции.

«7 января 2018 года примерно в 20-21 часов в кабинете на 9 этаже в управлении уголовного розыска полиции Киевской области со мной общался первый заместитель председателя Национального полиции, генерал полиции 2-го ранга Аброськин Вячеслав. Во время разговора Аброськин В. В, сказал мне дословно следующее: "Один мой звонок и переведут твоего пацана в другую комнату. Смотрящему позвоню. Смотрящему скажут, чтоб взялся за твоего пацана нежно. А если этого не будет, то не будет и тебя. Смотрящий сделает так, что убьют твоего пацана, а потом и тебя"», — зачитал обвиняемый.

Россошанский сказал, что расценил слова Аброськина как угрозу.

Он отметил, что оговорил себя, поскольку руководство полиции пообещало освободить его сына, который отбывал тюремное наказание за смертельное ДТП.

«Я решил для себя — тюрьму за жизнь своего сына. Поэтому и придумал на скорую руку, что убил ее на автобусной остановке у магазина... Оговорил себя через вышеуказанные слова Аброськина, а также из-за того, что 7 января 2018 года Небитов и Тихонов пообещали мне квалификации по статье 116, а не 115 Уголовного кодекса и доказательством того есть видеозапись», — сказал он.

Однако психологическая экспертиза аффект не подтвердила и в суд передали обвинительный акт по умышленному убийству с особой жестокостью, а сын Россошанского вышел на свободу только через два года по амнистии.

«Я не знаю, кто убил Ирину Ноздровскую, где это произошло, за что и при каких обстоятельствах», — уверяет Россошанский.

Родители убитой не верят Россошанскому. Они и дальше требуют личной явки в судебное заседание руководителя полиции Киевской области Андрея Небитова.

Сам же Небитов раз передал в суд письмо, в котором просил допрашивать его по видеосвязи, учитывая его чрезвычайную занятость.

Защита продолжает настаивать на вызове в суд следователя Главного следственного управления Нацполиции Лидии Лучинской. О вызове и допросе Аброськина не просили.

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