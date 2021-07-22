Литва назвала ошибкой договоренность США и Германии по «Северному потоку-2»

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис назвал ошибкой договоренность между США и Германией о газопроводе «Северный поток-2». Об этом сообщает Baltic Times.



«Полагаю, что это ошибка, которая может дорого стоить... Вижу возможность исправить ее предоставлением Украине дорожной карты по приему в члены НАТО или открытие газопровода может быть использовано как рычаг, чтобы потребовать вывода российских войск с территории Украины», — добавил Ландсбергис.



По его словам, новый газопровод является «главной победой» президента России Владимира Путина. Он отметил, что «за эту победу ему нужно заплатить действительно высокую цену».



«Это является основным рычагом воздействия, и существует возможность использовать этот рычаг, хотя бы минимально положительно. Если этого не сделать, это будет потерей (...), прежде всего, для тех стран, которые договорились об этом «Северном потоке-2», — сказал Ландсбергис.



Ранее главы МИД Украины и Польши выступили с заявлением и призвали США и Германию адекватно отнестись к кризису в сфере безопасности в регионе. Украина также направила ноты в Брюссель и Берлин относительно консультаций с Еврокомиссией и Германией по «Северному потоку-2» после официального объявления о сделке между Германией и США.