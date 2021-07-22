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Боевики ограничивали передвижение миссии ОБСЕ на шести блокпостах на Донетчине

22 июля 2021, 23:53

Боевики ограничивали передвижение миссии ОБСЕ на шести блокпостах на Донетчине

Боевики по-прежнему ограничивают свобода передвижения наблюдателей миссии ОБСЕ, в том числе на шести блокпостах на юге Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.

Так, члены вооруженных формирований отказались пропускать патрули миссии через блокпосты вблизи н. п. Александровское (ранее Розы Люксембург), Новоазовск, Щербак, Приморское, Шевченко и Григоровка.

В большинство случаев боевики ссылались на «проведение учений в данном районе», «проведение разминирования и инженерных работ» либо не озвучивая причин.

В тоже время, находясь на блокпостах, наблюдатели видели, как пункты пропуска пересекали гражданские лица и автомобили.

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ОБСЕ
Места
Новоазовск Шевченко Приморское

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