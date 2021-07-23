Сутки на Донбассе: Штаб заявил о трех обстрелах

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования три раза обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что огонь велся по позициям в районе Водяного и Песок.



С начала текущих суток украинская сторона заявила про одно нарушение режима прекращения огня — вблизи Опытного.



Группировка «ДНР» заявила про обстрел своих позиций у Веселого 22 июля и сегодня утром.



Группировка «ЛНР» подчеркивает, что вчера ее позиции обстреляли у Желобка.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 21 июля 2021-го зафиксировала не менее 46 032 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.



Ранее в ОБСЕ заявили, что ситуация с безопасностью на Донбассе ухудшилась.