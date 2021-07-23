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В Мариуполе изъяли партию сигарет из Крыма на более чем 500 тысяч гривен

23 июля 2021, 09:50

В Мариуполе изъяли партию сигарет из Крыма на более чем 500 тысяч гривен

Сотрудники оперативных подразделений Донецкого пограничного отряда и Государственной фискальной службы Украины в Мариуполе изъяли крупную партию сигарет без марок акцизного налога, оцененную в более 560 тысяч гривен. Сигареты привезены из временно оккупированной территории АР Крым. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

«Правоохранители изъяли более 11 тысяч пачек сигарет без марок акцизного налога, оцененных в более 560 тысяч гривен. На некоторых пачках местом производства отмечалось ВОТУ АР Крым», — говорится в сообщении.

В действиях владельца товара усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК Украины.

По данному факту проводятся дальнейшие следственные действия.

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