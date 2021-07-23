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Спецпроект. Отдыхаем на Донетчине: Прогулки и лечение по дну древнего моря

23 июля 2021, 12:53

Спецпроект. Отдыхаем на Донетчине: Прогулки и лечение по дну древнего моря

Спелеотерапия — метод лечения в естественном микроклимате соляной шахты. Это один из наиболее древних и эффективных способов лечения заболеваний дыхательных путей, системы кровоснабжения и общего укрепления организма. 

В Украине можно пройти оздоровительный курс в соляной шахте под землей. Но такое место в нашей стране только одно. Оно находится в Соледаре Донецкой области.

Что такое соляная шахта и чем она полезна? 

Спелеосанаторий «Соляная симфония» — единственный в Украине, где можно оздоровиться на глубине почти 300 метров под землей. Посетителей здесь принимают с 2007 года.

Подземное отделение расположено в соляной шахте бывшего рудника, где на месте древнего моря 250 миллионов лет назад образовались отложения соли.

От обычных соляных комнат соляная шахта отличается более естественным микроклиматом, который создают залежи соли. Создать на поверхности условия с таким же высоким уровнем ионизации и расщеплением соли до 15 микрон, как в природных соляных шахтах, — практически невозможно. Иными словами, в шахте дышится по-другому. А все потому, что там поддерживаются стабильная температура +15 °С, постоянное барометрическое давление, минимальная скорость движения воздуха. Там нет патогенной микрофлоры, аллергенов, вредных примесей газов и шума. Хлорид натрия — основной действующий компонент соляной шахты, 98-99%. Именно он отвечает за лечебное воздействие на организм.

Как проходит разовая экскурсия?

В шахту можно спуститься на несколько часов, если хочется просто оздоровиться. Такая экскурсия позволит подготовить иммунитет к холодному сезону, когда многие люди болеют простудными заболеваниями.

За четыре часа посетителей проведут по подземным галереям и расскажут все о правильном дыхании.

Еще здесь можно поиграть в мяч на соляном футбольном поле, посмотреть фильм о добыче этого минерала. Или просто сделать фото на фоне соляных скульптур и барельефов, высеченных на стенах.

Как проходит оздоровительный курс? 

В соляной шахте можно пробыть гораздо дольше, чем четыре часа. Например, курс лечения по 12 часов в течение пары недель даст куда больший результат.

Такое лечение назначает врач местного санатория. После оценки общего состояния и назначений необходимых процедур, отдыхающие в 19:00, вместе с медперсоналом и горным мастером, спускаются в подземные отделения соляной шахты. Там они находятся до семи утра.

В первый день происходит адаптация организма к новым условиям. Со второго дня добавляется лечебная и дыхательная гимнастика, кислородный коктейль и физиотерапевтические процедуры. 

Санаторий работает круглый год. Но сейчас корпус санатория на поверхности не работает, поэтому там не получится пожить, можно приехать только на лечение. Для этого сотрудники помогут найти место проживания на время лечения. 

С чем поможет справиться спелеотерапия?

Кроме бронхолегочных и аллергических заболеваний, укрепления иммунитета, нахождение в подземном санатории помогает и при синдроме хронической усталости.

По статистике, наиболее высокий процент эффективности лечения наблюдается среди детей — от 95 до 98%. У взрослых процент несколько ниже, однако тоже достигает 90%.

В случае аллергии, медики санатория советуют приезжать за 2-3 месяца до начала взаимодействия с аллергенами. Если вы страдаете от астмы, то лучше приехать непосредственно весной или осенью.

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