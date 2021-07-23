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В Луганской области за сутки выявили 27 новых случаев COVID-19

23 июля 2021, 11:22

В Луганской области за сутки выявили 27 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 27 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

Так, 10 новых случаев заболевания выявили в Лисичанске, семь в Попасной, три в Марковке, два в Старобельске, по одному в Рубежном, Северодонецке, Беловодске, Меловом, Сватово.

За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 26 964 человек. Из них выздоровели — 25 681 (11 за последние сутки), лечатся — 318, умерли 965 человек.

В ОГА отметили, что за время распространения этого вируса в области заболело 1 108 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели — 1 089.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 14,0 (при пороговом 60).

«Минздрав» группировки «ЛНР» зарегистрировал 93 случая коронавирусом за сутки и три смерти. В целом формирование признало 6 087 случаев заболевания ковидом: выписано 4 936 человек, а 540 умерли.

По данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 23 июля в Украине - 2 247 419 подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 811 летальных, 2 183 642 лица выздоровели.

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