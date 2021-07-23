Опубликован закон об отмене штрафов за выезд из ОРДЛО через РФ. Завтра он вступит в силу

Закон, освобождающий от административных штрафов жителей временно неподконтрольных территорий, которые вынужденно въезжают в Украину через Россию, опубликован в официальной газете Верховной Рады «Голос Украины» 23 июля. Об этом сообщается на сайте издания.



Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть 24 июля.



Документом предусмотрено, что к гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях, на период действия карантина или на время блокирования деятельности контрольных пунктов въезда-выезда не будут применяться штрафы, связанные с нарушением порядка въезда-выезда с неподконтрольной территории, если такие нарушения были совершены в силу обстоятельств гуманитарного характера, определенных Кабинетом министров.



Список обстоятельств гуманитарного характера можно посмотреть здесь.



Верховная Рада приняла соответствующий законопроект №5478 еще 29 июня. 5 июля его подписал спикер парламента и передал президенту. Глава государства подписал закон 22 июля.