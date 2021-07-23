Сотрудники лесхоза организовали незаконную вырубку леса во время пожаров на Луганщине

Чиновники «Сватовское лесоохотничье хозяйство» и местный житель организовали незаконную вырубку леса в период масштабных пожаров на Луганщине. Сумму ущерба составила почти 1 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.



По данным следствия, во время проведения выборочных санитарных рубок мастера леса и их сообщник организовывали незаконную сверхурочную вырубку деревьев. Древесина перевозилась без оформления товарно-транспортных накладных и реализовывалась местным жителям за кассой госпредприятия.



«Самовольная вырубка и сбыт леса осуществлялись именно в то время, когда внимание правоохранительных органов было приковано к ликвидации масштабных лесных пожаров в других районах Луганской области. Правоохранители задокументировали ряд таких фактов в течение июля-октября 2020 года», — говорится в сообщении.



Участникам организованной преступной группы сообщено о подозрении в незаконной порубке, перевозке, хранении и сбыте леса, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 УК Украины). Кроме того, представителям лесхоза инкриминируется злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст.364 УК Украины).