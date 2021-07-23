В Украине уже этой осенью могут вернуть карантин и страна снова попадет в так называемую «красную зону». Об этом главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал в эфире телеканала «1+1».



«В красную зону, я уверен, точно вернемся, это вопрос времени», — сказал он.



Причиной тому будет штамм «Дельта», отметил Кузин.



«Коронавирус не исчезает. Украина регистрирует на своей территории штамм "Дельта". Уже почти сто стран отчитываются, что "Дельта" вызывает большие и быстрые вспышки на территории государств», — рассказал главный санврач.



В украинском правительстве уже готовятся к третьей волне коронавируса.



Медик рекомендует всем украинцам не затягивать с вакцинацией.



«Я бы советовал, фокусировать сейчас все усилия на том, чтобы вакцинироваться. Осенью уже иметь свой иммунитет», — резюмировал главный санврач.