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Зеленский сменил главу СВР, ведомство возглавил Литвиненко

23 июля 2021, 13:45

Зеленский сменил главу СВР, ведомство возглавил Литвиненко

Президент Владимир Зеленский уволил с должности главы Службы внешней разведки Украины Валерия Кондратюка и назначил на этот пост Александра Литвиненко, возглавлявшего до этого времени Национальный институт стратегических исследований. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

Ранее Литвиненко был заместителем секретаря СНБО (2014-19 гг), после чего указом Зеленского 13 августа 2019 года был назначен директором Национального института стратегических исследований. В 2010-14 гг Литвиненко был заместителем директора этого же института.

Также в разное время возглавлял управление по вопросам госбезопасности, экспертную комиссию и департамент госбезопасности СНБО, был замначальника департамента информационно-аналитического обеспечения СБУ, был советником директора Института проблем нацбезопасности СНБО и гендиректора госконцерна «Укроборонпром».

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