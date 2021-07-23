Зеленский сменил главу СВР, ведомство возглавил Литвиненко

Президент Владимир Зеленский уволил с должности главы Службы внешней разведки Украины Валерия Кондратюка и назначил на этот пост Александра Литвиненко, возглавлявшего до этого времени Национальный институт стратегических исследований. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.



Ранее Литвиненко был заместителем секретаря СНБО (2014-19 гг), после чего указом Зеленского 13 августа 2019 года был назначен директором Национального института стратегических исследований. В 2010-14 гг Литвиненко был заместителем директора этого же института.



Также в разное время возглавлял управление по вопросам госбезопасности, экспертную комиссию и департамент госбезопасности СНБО, был замначальника департамента информационно-аналитического обеспечения СБУ, был советником директора Института проблем нацбезопасности СНБО и гендиректора госконцерна «Укроборонпром».