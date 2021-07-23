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США призвали РФ освободить журналиста Есипенко и других политзаключенных

23 июля 2021, 14:10

США призвали РФ освободить журналиста Есипенко и других политзаключенных

США призвали Россию прекратить репрессии в отношении крымчан и освободить политических заключенных. В частности, США обеспокоены делом журналиста «Радио Свобода» Владислава Есипенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на миссию США в ОБСЕ.

США напомнили, что поступают сообщения о том, что в оккупированном Крыму население подвергается преследованиям и запугиванию посредством произвольных арестов, незаконных обысков домов и предприятий, сфабрикованных обвинений в экстремизме и принуждения к признанию под пытками и другими жестокими злоупотреблениями.

«Мы по-прежнему обеспокоены делом журналиста "Радио Свобода" Владислава Есипенко, которому предъявлены обвинения, которые могут повлечь за собой до 18 лет лишения свободы по сфабрикованным обвинениям в связи с его журналистской деятельностью», — говорится в заявлении.

Его и других политзаключенных требуют освободить.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал ОБСЕ максимально использовать свой мандат для содействия освобождению незаконно арестованных Россией журналистов.

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