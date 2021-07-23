«ДНР»: 183 случая коронавируса и 19 смертей за сутки

За прошедшие сутки, 22 июля, в отдельных районах Донецкой области выявили 183 заразившихся коронавирусной инфекцией. Кроме того, 115 ранее заболевших выздоровели, а 19 умерли.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 46 437 случая коронавируса. Из них 39 648 пациента уже выписали, а 3 509 человек умерли.



Кроме того, за сутки случаи пневмоний выявлены у 148 человек, из них госпитализировано 118 пациентов. Всего на лечении находится 1251 пациент с пневмониями, из них 582 на кислородной поддержке (+41 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.