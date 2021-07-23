ГПСУ выявила на границе 13 россиян с поддельными паспортами

В Одесской области 12 членов экипажа иностранного судна предъявили паспорта, выданные на временно оккупированной территории. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.



В морском порту в городе Южный во время оформления судна под флагом Либерии 12 граждан РФ предъявили документы, выданные в аннексированном Крыму. Такие документы являются недействительными.



Этим гражданам РФ запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.



Во время паспортного контроля в пункте пропуска «Шегини» во Львовской области пограничники выявили 37-летнего мужчину, который направлялся в Польшу микроавтобусом по поддельным документам.



Мужчина предъявил поддельный паспорт гражданина Греции. Впоследствии иностранец сообщил, что он является гражданином РФ.



Мужчину доставили в пограничное подразделение для выяснения обстоятельств .