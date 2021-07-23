Жителя Мариуполя, который разгромил супермаркет, отправили под домашний арест

Суд изменил меру пресечения на домашний арест напавшему на супермаркет «АТБ» Иосифу Л.. Он подозревается в преступлении по ст. 296 УК Украины «Хулиганство». Об этом во время рассказал руководитель Донецкой облпрокуратуры Евгений Белоусов, передает 0629.



По словам Белоусова, расследование уголовного дела еще не завершено.



22 апреля, около 15:00 мариуполец ворвался с топором в супермаркет «АТБ» на проспекте Нахимова. Недовольный карантинными ограничениями он заявил, что в магазине оскорбили его жену и нанес хаотичные удары по кассе и прилавкам. В тот же день он был задержан полицией.



Во время обыска у подозреваемого изъяли топор, оружие и наркотические вещества. Подозреваемый был отправлен в СИЗО.