США в ОБСЕ отреагировали на статью Путина призывом прекратить разрушать Донбасс

Президент РФ Владимир Путин заявил об открытости России для диалога с Украиной и готовности обсуждать сложные вопросы, однако в реальности этого не наблюдается. Об этом заявила временный поверенный в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает «Укринформ».



«Президент Путин написал, что Россия "открыта для диалога с Украиной и готова обсуждать сложные вопросы". Мы сожалеем о предполагаемом обещании Путина про открытый диалог, которое еще не продемонстрировано в реальности», — заявила она, комментируя статью Путина об Украине.



По ее словам, вместо этого все видят препятствие России мирным переговорам в Трехсторонней контактной группе и «недостаточную прозрачность с ее стороны и умышленное распространение дезинформации в международных органах, в том числе ОБСЕ».



В целом же статья Путина об Украине содержит «ложные характеристики и утверждение, рассчитанные на провокацию, и пытается подорвать суверенитет Украины и лишить право украинского народа создавать собственные политические перспективы», резюмировала дипломат.



Руководительница миссии США в ОБСЕ также указала, что на прошлой неделе российский посол снова пытался отвлечь внимание от ответственности своей страны в конфликте на востоке Украины, обвинив Киев в несоблюдении Минских договоренностей. «Но он не упомянул, что семь лет назад в Минске президент Путин пообещал, что война закончится, все войска будут выведены, а все заключенные освобождены. Россия до сих пор не выполнила обещание, и мы продолжаем призывать Россию прекратить войну, которую она начала в востоке Украины», — подчеркнула Остриен.



Комментируя утверждение Путина о том, что Россия «уважает желание украинцев видеть свою страну свободной, безопасной и процветающей», Остриен указала, что Путин на самом деле хорошо знает, что «эти стремления не могут быть в полной мере реализованы, пока возглавляемые Россией силы продолжать разрушать Донбасс и оккупировать Крым».



Она добавила, если Кремль действительно хочет видеть Украину своим партнером, то «Россия должна действовать ответственно и выполнять свои обещания».