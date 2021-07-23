«1 + 1» вернулся к показу сериалов на русском языке после критики украинского дубляжа

Группа «1 + 1 медиа» заявила, что будет транслировать фильмы и сериалы на языке оригинала (на русском языке), а на украинский переходить постепенно. В медиагруппе объясняют это тем, что их зрители «исторически привыкли» к просмотру без дубляжа. Об этом пишет «Детектор медиа».



Такое решение медиагруппа приняла после критики украинского дубляжа сериала «Сваты».



«Это решение не в последнюю очередь обусловлено негативной реакцией на дублированный продукт со стороны большой части наших зрителей, которые исторически привыкли к просмотру любимых фильмов и сериалов именно в том виде и с тем колоритом, с которым продукт был создан изначально», — говорится в заявлении медиагруппы.



Решение о постепенном переходе на украинский язык в фильмах и сериалах приняли, как говорят в «1 + 1 медиа», исходя из толкований нормативно-правовых актов, разъяснений от профильных органов и действующего законодательства.



Медиагруппа также заявила, что выступает за равные условия на телевизионном рынке и честную конкуренцию за благосклонность украинского зрителя.



Медиагруппа заверила, что продолжит инвестировать в дубляж и украиноязычный контент. В частности, в «1 + 1 медиа» напомнили, что этой осенью покажут украинский собственный сериал «Моя любимая Страшко», а телеканалы группы продолжат информационную кампанию «Смотри украинский».



Телеканал «1 + 1» 19 июля показала сериал «Сваты» в украинском дубляже. Однако в соцсетях и на сайте канала зрители по разным причинам начали выражать недовольство этим дубляжом — жаловалась как на качество дубляжа, так и просто на украинский язык. 22 июля «Плюсы» снова «вернули» сериалу русское звучание.