ВСУ сегодня стреляли в ответ на огонь боевиков

С начала текущих суток, 23 июля, боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.



Вблизи Опытного боевики стреляли из запрещенных минометов 120-го калибра по украинским позициям и частному сектору.



Из автоматических станковых гранатометов боевики обстреляли жилой сектор Марьинки, в результате чего местный житель получил осколочные ранения. Состояние здоровья пострадавшего — удовлетворительное.



Украинские военные открывали ответный огонь. Боевых потерь нет.



В Луганской зафиксирован пролет беспилотника типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.