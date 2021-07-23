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ВСУ сегодня стреляли в ответ на огонь боевиков

23 июля 2021, 18:23

ВСУ сегодня стреляли в ответ на огонь боевиков

С начала текущих суток, 23 июля, боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Вблизи Опытного боевики стреляли из запрещенных минометов 120-го калибра по украинским позициям и частному сектору.

Из автоматических станковых гранатометов боевики обстреляли жилой сектор Марьинки, в результате чего местный житель получил осколочные ранения. Состояние здоровья пострадавшего — удовлетворительное.

Украинские военные открывали ответный огонь. Боевых потерь нет.

В Луганской зафиксирован пролет беспилотника типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

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