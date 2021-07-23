По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 июля

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области от осложнений из-за COVID-19 за сутки умерли три человека. Зарегистрировано еще 79 новых случаев. С начала пандемии выявлено 91 290 случаев коронавируса: 88 482 человека выздоровели, 2 379 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области выявили 183 инфицированных. 19 ранее заболевших умерли. Всего группировка «ДНР» подтверждает 46 437 случая коронавируса: 39 648 пациентов уже выписали, а 3 509 — умерли.



В Луганской области подтверждено 27 новых случаев коронавируса. Всего на подконтрольной территории — 26 964 случаев болезни. Из них выздоровели — 25 681, умерли 965 человек.



В отдельных районах Луганской области зафиксировали еще 93 заболевших, три человека умерли. Группировка «ЛНР» в целом подтверждает 6 087 случаев ковида: выздоровели 4 936 человек, 540 — умерли.



Политика



МИД выразил протест в связи с одобрением Центральной избирательной комиссией РФ решения о привлечении жителей оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областей к выборам в Госдуму.



Европейский суд по правам человека зарегистрировал межгосударственную жалобу России против Украины, но отказал по ряду требований.



Глава миссии США в ОБСЕ Кортни Остриен заявила, что статья президента РФ Владимира Путина об Украине содержит «ложные характеристики и утверждение, рассчитанные на провокацию, и пытается подорвать суверенитет Украины и лишить право украинского народа создавать собственные политические перспективы».



Боевые действия



За год с момента начала действия режима «тишины» на Донбассе количество обстрелов снизилось почти на 80%, констатируют в ОБСЕ.



Днем боевики обстреляли жилой сектор Марьинки на Донетчине, в результате чего местный житель получил осколочные ранения. Состояние здоровья пострадавшего — удовлетворительное.



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