Зеленский ввел в действие санкции против «Вайлдберриз» и связанных с «ДНР» лиц

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных санкций в отношении шести физических лиц. Об этом следует из указа президента № 304/2021 от 23 июля.



Под санкции попали соучредители общества с ограниченной ответственностью «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук и Владислав Бакальчук, директор по развитию информационных технологий «Вайлдберриз Андрей Ревяшко, руководитель направления «книги» «Вайлдберриз» Алексей Кузьменко. Все они являются гражданами РФ.



Также санкции вводятся в отношении гражданина Франции Фаяр Жераль-Юбер — основателя некоммерческой организации «Официальный Репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции», а также в отношении гражданки Франции Неан Кристель (проживает в оккупированном Донецке) — сотрудницы так называемого «Международный пресс-центр Doni».



Санкции введены сроком на 3 года.



Ограничения включают блокировку активов; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; иные санкции, соответствующие принципам их применения, установленным этим законом (запрет на установление деловых контактов).



Указ вступает в силу со дня его опубликования.