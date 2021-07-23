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Президент ввел в действие решение СНБО о двойном гражданстве чиновников

23 июля 2021, 22:18

Президент ввел в действие решение СНБО о двойном гражданстве чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №305/2021, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 16 июля 2021 года «О дополнительных мерах по координации реализации государственной политики в сфере гражданства».

Документ опубликован на сайте президента.

Согласно решению СНБО, в декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, должна быть внесена информация об отсутствии гражданства других стран или вида на жительство.

Также Кабинету министров Украины поручено проинформировать на заседании СНБО в августе текущего года о результатах разработки и внесения на рассмотрение Верховной Рады проектов законов по урегулированию вопросов двойного (множественного) гражданства.

Контроль за выполнением решения возлагается на секретаря СНБО.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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