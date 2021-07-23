Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский подписал указ о неотложных мерах по интеграции Украины в НАТО

23 июля 2021, 22:32

Зеленский подписал указ о неотложных мерах по интеграции Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора», которое было принято 4 июня.

Указ №307/2021 вместе с решением СНБО был опубликован на сайте президента.

В частности, согласно документу, Кабинету министров Украины поручается проанализировать выполнение годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина-НАТО и по итогам предпринять меры по повышению эффективности их реализации, а также отработать вопросы создания в центральных органах исполнительной власти и других госорганах структурных подразделений по вопросам евроатлантической интеграции Украины.

Также Кабмину поручено отработать вопрос формирования национальной системы перехода сектора безопасности и обороны на стандарты НАТО, обеспечить разработку программ повышения квалификации госслужащих по вопросам евроатлантической интеграции и обеспечить принятие нормативно-правовых актов, необходимых для полноценной реализации закона Украины «Об оборонных закупках» и перехода на новую систему оборонных закупок.

Министерству обороны Украины поручается пролонгировать Меморандум о договоренности между правительством Украины и НАТО по связи и информации, внести на рассмотрение Кабмина предложения по совершенствованию требований по физической безопасности, процессов внутреннего контроля и процедур отчетности по военному имуществу, а также принять меры для безотлагательного назначения военного представителя Миссии Украины при НАТО.

Министерству иностранных дел Украины, министерству обороны Украины, Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службе безопасности Украины, Службе внешней разведки Украины поручено при участии других заинтересованных госорганов согласовать с НАТО вопросы развития практического сотрудничества с Украиной как партнером Альянса с расширенными возможностями и проч.

Читайте также:

«Да или нет». Зеленский ждет ясности от Байдена относительно ПДЧ в НАТО

Еще по теме

Люди
Владимир Зеленский
Организации
Нато Снбо

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:56
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 июля
20:49
«ДНР» запускает автобус из Донецка до границы с Россией
14:27
«ДНР»: 183 случая коронавируса и 19 смертей за сутки
14:10
США призвали РФ освободить журналиста Есипенко и других политзаключенных
11:23
Опубликован закон об отмене штрафов за выезд из ОРДЛО через РФ. Завтра он вступит в силу
09:15
«ЛНР»: Число заболевших коронавирусом превысило шесть тысяч
23:53
Боевики ограничивали передвижение миссии ОБСЕ на шести блокпостах на Донетчине
17:45
«ДНР» запустила один цех Зуевского энергомеханического завода, простаивают 23 остальных
16:21
«ДНР»: В Донецке помощник районного «прокурора» попался на взятке
16:05
На границе ОРДО с Россией начали продавать места в очередях
15:07
«ДНР»: Еще 219 заболевших и 17 умерших от ковида
13:26
Зеленский подписал закон об отмене штрафов за выезд из ОРДЛО через Россию
09:07
«ЛНР»: 7 человек умерли, еще 44 заболели COVID-19
23:20
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 21 июля
19:52
Группировки «Л-ДНР» включают статью Путина об Украине в учебную программу вузов ОРДЛО – правозащитники
все новости
23:05
Решение СНБО о 37 «стратегических» полезных ископаемых вступает в силу, опубликован указ
22:32
Зеленский подписал указ о неотложных мерах по интеграции Украины в НАТО
22:18
Президент ввел в действие решение СНБО о двойном гражданстве чиновников
21:58
Отмена штрафов за выезд из ОРДЛО через Россию: Что изменится в пересечении границы
21:15
Зеленский ввел в действие санкции против «Вайлдберриз» и связанных с «ДНР» лиц
20:56
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 июля
20:49
«ДНР» запускает автобус из Донецка до границы с Россией
20:25
В Мариуполе открываются еще два центра массовой вакцинации
19:58
На Луганщине микроавтобус «Станица Луганская – Харьков» слетел в кювет, пять человек госпитализированы
19:51
На российском ТВ не показали выход команды Украины на открытии Олимпийских игр
19:38
В Северодонецке полиция раскрыла убийство супругов-бизнесменов почти 20-летней давности
18:57
ЕСПЧ принял иск России против Украины, но сразу отказал по ряду требований
18:29
Не менее 400 ветеранов-переселенцев получат жилье в этом году - Шмыгаль
18:23
ВСУ сегодня стреляли в ответ на огонь боевиков
18:06
«1 + 1» вернулся к показу сериалов на русском языке после критики украинского дубляжа
все новости
ВИДЕО
Взрывы в Донецке и десант «Единой России». Дайджест НД ►
18 июля, 20:20
Одержимость Путина Украиной. «Единая Россия» на Донбассе ►
17 июля, 22:45
70 лет на Донбассе: Как лемки и бойки сохраняют свои традиции ►
15 июля, 11:50

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция