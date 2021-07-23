Зеленский подписал указ о неотложных мерах по интеграции Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора», которое было принято 4 июня.



Указ №307/2021 вместе с решением СНБО был опубликован на сайте президента.



В частности, согласно документу, Кабинету министров Украины поручается проанализировать выполнение годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина-НАТО и по итогам предпринять меры по повышению эффективности их реализации, а также отработать вопросы создания в центральных органах исполнительной власти и других госорганах структурных подразделений по вопросам евроатлантической интеграции Украины.



Также Кабмину поручено отработать вопрос формирования национальной системы перехода сектора безопасности и обороны на стандарты НАТО, обеспечить разработку программ повышения квалификации госслужащих по вопросам евроатлантической интеграции и обеспечить принятие нормативно-правовых актов, необходимых для полноценной реализации закона Украины «Об оборонных закупках» и перехода на новую систему оборонных закупок.



Министерству обороны Украины поручается пролонгировать Меморандум о договоренности между правительством Украины и НАТО по связи и информации, внести на рассмотрение Кабмина предложения по совершенствованию требований по физической безопасности, процессов внутреннего контроля и процедур отчетности по военному имуществу, а также принять меры для безотлагательного назначения военного представителя Миссии Украины при НАТО.



Министерству иностранных дел Украины, министерству обороны Украины, Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службе безопасности Украины, Службе внешней разведки Украины поручено при участии других заинтересованных госорганов согласовать с НАТО вопросы развития практического сотрудничества с Украиной как партнером Альянса с расширенными возможностями и проч.