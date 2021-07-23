Решение СНБО о 37 «стратегических» полезных ископаемых вступает в силу, опубликован указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 16 июля 2021 года о 37 видах полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для страны.



Указ №306/2021 «О стимулировании поиска, добычи и обогащения полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для устойчивого развития экономики и обороноспособности государства» обнародован на сайте главы государства.



В частности, решением СНБО утверждается список из 37 руд и неметаллических полезных ископаемых, которые имеют стратегическое значение для государства.



Согласно документу, для Кабинета министров предусмотрен ряд поручений, в том числе:

в двухмесячный срок утвердить список участков недр, которые имеют стратегическое значение для экономики и обороноспособности страны, и будут предоставляться в пользование на условиях соглашений о распределении продукции, участков;

обеспечить ежегодную актуализацию перечней участков недр (месторождений полезных ископаемых);

ежегодно до 1 января предоставлять на рассмотрение СНБО актуализированный перечень таких участков.

Кроме того, правительству поручено внести на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов касательно пользования недрами и другое.



Указ вступает в силу со дня его опубликования.