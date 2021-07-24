В Украине выявили 745 заболевших коронавирусом за сутки

За пятницу, 23 июля, в Украине выявили 745 новых случаев заражения коронавирусом, что на 18 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 394 человека, а 24 умерли.



Такие данные сообщает министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 248 164 человек. Из них выздоровели 2 184 036 пациентов, а 52 835 человек умерли.



Вчера провели 39 142 тестирования.



За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (194), Днепропетровской (58), Херсонской (54), Сумской (42) и Львовской (42) областях.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных Украине территориях.