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Штаб ООС зафиксировал 10 обстрелов за сутки, с утра на Донбассе тоже стреляли

24 июля 2021, 08:46

Штаб ООС зафиксировал 10 обстрелов за сутки, с утра на Донбассе тоже стреляли

За прошедшие сутки, 23 июля, незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Украинские позиции обстреливали на Донетчине – вблизи Опытного, Марьинки, Красногоровки, Песок, Катериновки, Павлополя, Водяного (на Приазовье). Боевики открывали огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов пострадало гражданское население. Из минометов 120-го калибра НВФ совершили обстрел частного сектора Опытного, а из автоматических станковых гранатометов обстреляли жилой сектор Марьинки, в результате чего местный житель получил осколочные ранения. Пострадавший находится в больнице, состояние его здоровья – удовлетворительное.

Кроме того, на Луганщине со стороны боевиков был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

По состоянию на 7:00 утра 24 июля, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня: у населенного пункта Новоалександровка и вблизи Водяного под Донецком. НВФ применили противотанковые ракетные комплексы и минометы 120-го калибра.

На обстрелы боевиков украинские военные открывали ответный огонь.

Группировка «ДНР» заявила, что ее позиции 23 июля были обстреляны в районе поселков Веселое, Сосновское и на окраинах Донецка (Старомихайловка, «Вольво-центр»).

НВФ «ЛНР» сообщает, что не зафиксировано обстрелов за прошлые сутки.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 22 июля 2021-го зафиксировала не менее 46 135 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.

Ранее в ОБСЕ заявили, что ситуация с безопасностью на Донбассе ухудшилась.

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