«ЛНР» заявила о 68 заболевших и 6 умерших от коронавируса за сутки

За минувшие сутки в отдельных районах Луганской области зарегистрировали 68 новых случаев инфицирования коронавирусом. Из-за осложнений болезни скончались шестеро пациентов, заболевших ранее.



Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



По состоянию на 24 июля формирование признало 6 155 случаев заболевания ковидом с начала пандемии. За это время выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус 4 976 человек, 546 умерли.



Официальных данных об эпидемиологической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

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