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Кент: Посол США в Украине будет назначен в ближайшие недели

24 июля 2021, 11:25

Кент: Посол США в Украине будет назначен в ближайшие недели

Белый дом в ближайшее время назначит посла в Украине. Об этом сообщил заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент, который исполняет обязанности Временного поверенного в делах США в Украине, в интервью «Суспільному». 

«На днях мы отметили полугодие работы администрации Байдена. Мы сейчас в процессе отбора посла, это приоритет администрации Байдена – первая волна назначений послов будет включать Украину», – сказал дипломат.

Он отметил, что в конце каденции предыдущей администрации было 80 стран без американских послов.

«Во многих из этих стран – политические назначенцы, в Украине же традиционно работали дипломаты с опытом во внешней политике. Поэтому я уверен, что в ближайшие недели Белый дом объявит квалифицированного кандитата», – добавил Джордж Кент.

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