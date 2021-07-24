В Украине число вакцинированных от коронавируса превысило 3 миллиона человек

В Украине уже более 3 миллионов человек получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. Об этом сообщает министерство здравоохранения.



За сутки 23 июля было привито 152 675 человек, в том числе одну дозу получили 90 072 человека, полностью иммунизированы – 62 603 человека.



В течение суток вакцинацию проводили 802 мобильные бригады, работали 2 692 пункта прививки и 267 центров вакцинации.



Всего с начала прививочной кампании привито 3 010 140 человек, из них получили одну дозу – 3 010 138 человек, а полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 681 734 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).



Всего проведено 4 691 872 прививки.

21 июля в Украине стартовал пятый этап вакцинации от коронавируса. Теперь привиться может любой желающий украинец старше 18 лет. Записаться на вакцинацию можно в любом пункте или центре массовой вакцинации.