За неделю КПВВ на Донбассе прошли более 21 тысячи человек

В течение недели через контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе прошли более 21 тысячи человек, в основном через КПВВ «Станица Луганская». Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.



В ведомстве напомнили, что с украинской стороны все КПВВ работают ежедневно с 08:00 до 16:00. Однако движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано незаконными вооруженными формированиями.



«Напротив КПВВ "Новотроицкое" оккупанты разблокируют движение только для отдельных граждан, дважды в неделю – в понедельник и пятницу. В эти дни линию разграничения в контрольном пункте пересекли 588 человек и 81 транспортное средство на временно оккупированную часть Донбасса, одновременно 559 человек и 93 транспортные средства проехали на подконтрольную украинской власти территорию», – говорится в сообщении.



Из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в «Станице Луганской». Здесь по данным пограничников, пассажиропоток был динамичным и по сравнению с прошлой неделей увеличился на 35%. Всего за неделю через этот КПВВ в сторону временно оккупированной территории прошли 9 991 человек, а на контролируемую территорию – 10 019 человек.



Во время пропускных мероприятий пограничники обнаружили троих человек, которые направлялись на контролируемую территорию по частично поддельным документам. О них сообщили в полицию.