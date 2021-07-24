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За неделю КПВВ на Донбассе прошли более 21 тысячи человек

24 июля 2021, 12:51

За неделю КПВВ на Донбассе прошли более 21 тысячи человек

В течение недели через контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе прошли более 21 тысячи человек, в основном через КПВВ «Станица Луганская». Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

В ведомстве напомнили, что с украинской стороны все КПВВ работают ежедневно с 08:00 до 16:00. Однако движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано незаконными вооруженными формированиями.

«Напротив КПВВ "Новотроицкое" оккупанты разблокируют движение только для отдельных граждан, дважды в неделю – в понедельник и пятницу. В эти дни линию разграничения в контрольном пункте пересекли 588 человек и 81 транспортное средство на временно оккупированную часть Донбасса, одновременно 559 человек и 93 транспортные средства проехали на подконтрольную украинской власти территорию», – говорится в сообщении.

Из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в «Станице Луганской». Здесь по данным пограничников, пассажиропоток был динамичным и по сравнению с прошлой неделей увеличился на 35%. Всего за неделю через этот КПВВ в сторону временно оккупированной территории прошли 9 991 человек, а на контролируемую территорию – 10 019 человек.

Во время пропускных мероприятий пограничники обнаружили троих человек, которые направлялись на контролируемую территорию по частично поддельным документам. О них сообщили в полицию.

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