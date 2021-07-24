На Луганщине выявили 30 новых случаев COVID-19, умерли два человека

В Луганской области за прошлые сутки лабораторно подтверждено 30 случаев заражения COVID-19. От осложнений болезни умерли еще двое пациентов, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Новых больных выявили в Попасной – девять, Лисичанске – восемь, Северодонецке – пять, Станице Луганской – четыре, Сватово – два, Кременной и Марковке – по одному.



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 36-летняя женщина из Рубежного и 67-летний мужчина из Новоайдара.



За все время пандемии диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 26 994 жителей Луганщины. Из них выздоровели – 25 708, умерли – 967.



Уровень госпитализации в области на 100 тысяч населения равен 14,1 (при пороговом 60).