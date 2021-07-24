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Гайдай рассказал, когда стартуют работы по модернизации Попаснянского водоканала

24 июля 2021, 15:43

Гайдай рассказал, когда стартуют работы по модернизации Попаснянского водоканала

Работы по реконструкции Попаснянского водоканала могут начаться весной 2022 года. До этого времени должно закончиться проектирование и тендерные процедуры. Об этом рассказал глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в интервью телеканалу «Дом».

Он напомнил, что уже подписаны документы по кредиту в 70 млн евро, который области выделила Франция.

«Мы наконец-то прошли все инстанции и провели все переговоры, и во Франции провели все переговоры, в Кабмине все согласовали. Верховная Рада Украины ратифицировала и на днях президент Украины подписал уже окончательный документ, который позволяет нам использовать эти средства», – сказал Гайдай.

По его словам, Франция проводит работы по изготовлению проектной документации, Франция проводит тендер, и французская компания будет проводить эти работы.

«Также они будут привлекать в субподряд и наши луганские компании. Я уверен, что в течение осени завершатся все работы по поводу проектной документации, экспертизы и тендера. И с весны начнутся уже работы», – отметил глава области.

Гайдай прогнозирует, что работы по модернизации канала продлятся около двух лет.

«Просто не успеют такой объем работ провести быстрее. Это физически очень сложно, даже несмотря на то, что это французская компания, известная мощная компания, у которой достаточное количество и людей, и техники. Кроме того, 10% от всего объема работ нужно будет проводить непосредственно на линии соприкосновения. А это будет зависеть от составляющих безопасности. Потому что мы прекрасно понимаем, что если во время проведения работ будут какие-то обстрелы, то работы будут остановлены, пока мы не получим гарантии, что в течение месяца-двух-трех компания сможет безопасно работать», – пояснил глава ОГА.

Он подчеркнул, что в результате модернизации канала будет обеспечена стабильная подача воды жителям области, а также это позволит существенно экономить.

«Потому что очень много незаконных врезок в сети водоснабжения, сети старые, поэтому очень часто проходят порывы – соответственно, мы теряем воду, мы останавливаем подачу воды, пока ребята-техники не устранят эту поломку, плюс водоканал тратит деньги на эти ремонты. Будет заменена практически полностью вся система. И люди получат стабильную подачу воды, а водоканал получит экономию в связи с отсутствием затрат на ремонты», – заключил Сергей Гайдай.

Попаснянский районный водоканал поставляет воду как на подконтрольную Украине часть Луганщины, так и людям, которые живут в неподконтрольных районах.

В сентябре 2020 года глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что «ЛНР» планирует отказаться от воды, которую Украина поставляет на оккупированную территорию. Он отметил, что в результате этого Попаснянский водоканал получит от 7 до 12 млн грн убытков в месяц.

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