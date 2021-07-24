«Нафтогаз»: Транзит газа в обмен на невыгодные закупки неприемлем для Украины

Предложения по сохранению транзита в обмен на невыгодные закупки российского газа неприемлемы для Украины. Об этом заявил глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в эфире телеканала «Украина 24».



Он прокомментировал заявление председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера о готовности обеспечить и увеличить транзит газа через Украину при дополнительных закупках российского газа.



«Во-первых, это заявление можно совместить с предыдущими заявлениями Путина, которые фактически состоят в том, что они хотят, чтобы Украина напрямую договаривалась с Россией. Но эти договоренности, и Путин намекал на это прямо, включали и импорт российского газа. И так всегда было, что россияне настаивали, чтобы мы покупали много российского газа по цене, которая значительно выше рыночной. И следствием всего этого было то, что мы в среднем платили на $ 5 млрд больше за российский газ, чем мы получали за транзит», – отметил Витренко.



Он подчеркнул, что Украина не примет такие дискриминационные предложения.



«Вот такое продление транзита, когда Украина еще должна доплачивать России, нам не нужно. Мы сейчас тратим меньше на весь импортированный газ, чем получаем за транзит. Сейчас Украина в плюсе, мы получаем деньги в госбюджет. Какие-то договоренности, которые приводят к тому, что деньги из Украины идут в Россию, нам не нужны», – отметил председатель правления «Нафтогаза».



Витренко призвал трезво оценивать надежность любых обещаний российской стороны. По его словам, нельзя верить никаким гарантиям России после того, как она совершила военное вторжение в Украину, несмотря на подписанный Будапештский меморандум.

Ранее Юрий Виренко заявлял, что Германия и Франция могли бы производить забор российского газа из газотранспортной системы на востоке Украины и таким образом были бы заинтересованы в стабильной ситуации на Донбассе.