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«ДНР» заявила о 230 новых случаях коронавируса за сутки, умерли 19 человек

24 июля 2021, 17:20

«ДНР» заявила о 230 новых случаях коронавируса за сутки, умерли 19 человек

За прошедшие сутки, 23 июля, в отдельных районах Донецкой области выявили 230 заболевших коронавирусом. Кроме того, 84 пациента выздоровели, а 19 умерли.

Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».

За все время пандемии там подтверждают 46 667 случаев коронавируса. Из них 39 732 пациента уже выписали, а 3 528 человек умерли.

Кроме того, за сутки случаи пневмоний выявлены у 145 человек, из них госпитализировано 104 пациента. Всего на лечении находятся 1 379 пациентов с пневмониями, из них 622 на кислородной поддержке (+36 за сутки).

У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

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