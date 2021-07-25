В Украине выявили менее 300 случаев коронавируса за сутки

За субботу, 24 июля, в Украине выявили 286 новых случаев заражения коронавирусом, что на 477 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 159 человек, а 12 умер.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 248 450 человек. Из них выздоровели 2 184 195 пациента, а 52 847 человек умерли.



Вчера провели 26 197 тестирований.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (85), Одесской (23), Днепропетровской (21), Львовской (19) и Запорожской (18) областях.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных Украине территориях.