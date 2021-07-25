«ЛНР»: 90 человек заболели и 5 умерли от СOVID-19

В отдельных районах Луганской области коронавирусную инфекцию диагностировали еще у 90 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Кроме этого, умерли 5 заболевших ранее.



Географию распространения COVID-19 или другие подробности в группировке не называют.



По состоянию на 25 июля «ЛНР» признает 6245 случаев инфицирования коронавирусом. Из них 5038 человек выздоровели, 551 — умер.



Официальных данных об эпидемиологической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За субботу, 24 июля, в Украине выявили 286 новых случаев заражения коронавирусом, что на 477 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 159 человек, а 12 умер.