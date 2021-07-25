В Украине подтвердились новые случаи штамма «Дельта»

Три случая заболевания COVID-19, которые вызваны штаммом «Дельта», выявлены во Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.



«Больные в пределах инкубационного периода находились в Великобритании (2) и России (1). Все проходили стационарное лечение. Состояние больных с положительной динамикой», — говорится в сообщении.



Подтверждение наличия штамма «Дельта» у трех больных получено по результатам исследования Центра общественного здоровья Киева, в которыйфф ранее направили шесть ПЦР-тестов с Львовщины.