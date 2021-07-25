На Донетчине — 4 заболевших COVID-19, 1 человек умер

На подконтрольной властям территории Донецкой области зафиксировано 4 новых случая заболевания COVID-19 и один летальный случай. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



С начала пандемии выявлено 91 324 заболевших, из которых 88 482 человека выздоровели, 2380 — умерли.



Первую дозу прививки вчера получили 962 человека, вторую дозу — 583 человека.

За субботу, 24 июля, в Украине выявили 286 новых случаев заражения коронавирусом, что на 477 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 159 человек, а 12 умер.