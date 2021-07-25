Кент: Закончить войну на Донбассе — обязанность РФ

Обязанность России — закончить войну против Украины, заявил временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент в интервью «Радио Свобода».



«Именно Россия является страной-агрессором, она начала эту войну. Это не конфликт, это действительно война. И обязанность закончить войну — это обязанность России, а не Украины. Это война в Украине, но не война Украины», — отметил Кент.



По его словам, Вашингтон постоянно работает над тем, чтобы должным образом поддержать Украину в ее обороне против российской агрессии.

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