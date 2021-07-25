На Луганщине COVID-19 заболели еще 4 человека

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено четыре новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



По одному заболевшему зафиксировано в Лисичанске, Рубежном, Северодонецке и Попасной.



За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 26 998 случаях. Из них 25 708 человек выздоровели, 967 — умерли.

За субботу, 24 июля, в Украине выявили 286 новых случаев заражения коронавирусом, что на 477 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 159 человек, а 12 умер.